Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 di stamattina, la regione Lazio ha aggiornato lo stato della viabilità a Roma attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sul traffico, eventuali interventi in corso e situazioni di congestione nelle principali arterie della città. L’obiettivo è informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale per facilitare gli spostamenti quotidiani.

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