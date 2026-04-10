Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 del 10 aprile 2026, i servizi di Astral Infomobilità hanno diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione attuale delle strade e dei mezzi di trasporto nell’area, con dettagli specifici su eventuali disagi o interventi in corso. La redazione rimane a disposizione per fornire ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un incidente in esterna è la causa delle code tra Prenestina e a 24 sempre in esterna si rallenta qui per traffico dalla 24 la Tiburtina altri rallentamenti dalla Roma Fiumicino Ostiense dalla Ardeatina alla Casilina interna Si procede a rilento dalla Nomentana Tiburtina poi dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Togliatti al bivio per la tangenziale est direzione centro e in uscita da Tor Cervara raccordo anulare sulla Roma Fiumicino code da via della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook