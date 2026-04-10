Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del mattino, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio presenta alcune variazioni e segnalazioni. La redazione di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti lungo le principali arterie stradali. I dati sono relativi alle ore 8:40 del 10 aprile 2026 e vengono costantemente aggiornati per informare gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto queste prime ore del mattino anche per gli spostamenti verso le 6 di lavorativa e partiamo da Roma sul raccordo anulare con interno altra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta all'altezza di Casal del Marmo poi dal ha pescato e più avanti si procede a rilento dalla 24 alla Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino prime code via della Magliana a via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook