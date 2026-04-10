Viabilità dopo le piogge chiusa via Eleonora d’Aragona

Dopo le recenti piogge, via Eleonora d’Aragona è stata chiusa al traffico a causa di lavori di messa in sicurezza. Le precipitazioni avevano causato cedimenti e criticità lungo la carreggiata, rendendo necessarie le operazioni di intervento. Attualmente, sono in corso le attività per ripristinare la stabilità della strada e garantire la sicurezza degli utenti. La chiusura rimarrà in vigore fino al completamento degli interventi.

Sono in corso lavori di messa in sicurezza in via Eleonora d’Aragona, dove le ultime piogge avevano provocato cedimenti e criticità lungo la sede stradale. A renderlo noto sono il sindaco Fabio Termine e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Leonte, che spiegano come l’amministrazione sia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mareggiata intenso a Porto Recanati: strada litoranea chiusa e viadotto allagato dopo le piogge**Porto Recanati, 5 febbraio 2026 – Una forte mareggiata ha causato danni ingenti nella zona litoranea della città, con allagamenti di strutture e la...

Cede il ponte Corace, nel Catanzarese, dopo i giorni di piogge torrenziali: la strada era già chiusa da tempoCede il ponte Corace, sulla Strada statale Ss 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 a Pratora, nel Catanzarese.

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Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Da venerdì riapre la tratta ferroviaria Foggia-PescaraBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net

Maltempo, nuova ordinanza della Provincia: ecco tutte le strade chiuse e quelle a senso unico alternatoCAMPOBASSO - Prosegue il monitoraggio della viabilità da parte della Provincia di Campobasso dopo le intense piogge che nelle ultime ore hanno ... molisenetwork.net

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale Liegi, dal 13 aprile modifiche al servizio tram. Interessate le linee 2, 3L e 19L x.com

Il Comune punta su viabilità e servizi: «Infrastrutture e cura del verde» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook