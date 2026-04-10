Via Bramante | il ricordo dei bambini ebrei di Parma deportati nel campo di sterminio di Auschwitz

Oggi si è svolta una cerimonia presso il Parco di via Bramante in memoria dei bambini ebrei di Parma deportati ad Auschwitz. L’evento ha coinvolto le famiglie di origini Fano, Della Pergola e Bachi, che hanno partecipato per ricordare i piccoli vittime della Shoah. La giornata ha previsto momenti di riflessione e il posizionamento di una corona di fiori nel parco.

Oggi, presso il Parco di via Bramante, si è tenuta la cerimonia commemorativa dedicata al sacrificio dei bambini appartenenti alle famiglie di religione ebraica Fano, Della Pergola e Bachi. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Comunità Ebraica di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio, la Polizia ricorda il questore Giovanni PalatucciLa Polizia di Stato di Perugia ha ricordato questa mattina, presso il Parco della Verbanella, Giovanni Palatucci – ex Questore di Fiume, Medaglia... Shoah, Roberto Gualtieri nei campi di sterminio di Auschwitz-BirkenauRoberto Gualtieri in visita nei campi di concentramento e di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau. Giovanni Storti: Via Bramante? Un viottolo di campagna. Il videoGiovanni Storti, volto amatissimo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha deciso di usare ancora una volta i suoi social per denunciare, con l’ironia che lo contraddistingue, un problema molto concreto: ... 105.net Il video di Giovanni Storti che denuncia le buche in via Bramante a Milano: Chiamiamola viottolo di campagnaGiovanni Storti, ex comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha documentato le grosse buche presenti in via Bramante, a Milano, a pochi passi da via Paolo ... fanpage.it