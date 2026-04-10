Vi spiego come ci si difende dai rincari di benzina diesel e gas

In un momento in cui i prezzi di benzina, diesel e gas continuano a salire, molte persone cercano metodi per proteggersi dagli aumenti. Esistono diversi strumenti e prodotti finanziari che permettono di ridurre l’impatto dei rincari sulla spesa quotidiana. Queste strategie vengono adottate per limitare le conseguenze economiche delle variazioni dei costi energetici, offrendo alternative pratiche per affrontare il rialzo dei prezzi.

Ci sono molti strumenti e prodotti finanziari da utilizzare per difendersi dal carovita e dal carobenzina. Ma bisogna utilizzarli con attenzione. Perché potrebbero nascondere delle trappole. Lo spiega il professore di matematica Beppe Scienza, ombudsman dei risparmiatori italiani, in questa intervista a Open. Per la quale ha preparato anche un quiz per i lettori sul tema. I rincari di benzina, diesel e gas, sostiene Scienza, possono essere per esempio ammortizzati attraverso i contratti futures sul petrolio: «Se ne compero e il petrolio sale, il guadagno compensa gli aumenti che mi ritrovo quando faccio benzina». Come difendersi dal carovita (e dai prezzi crescenti di benzina e diesel). 🔗 Leggi su Open.online

Rallentano ma non si fermano i rincari di benzina e diesel: i marchi che hanno aumentato i prezziRallenta ma non si ferma l'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa mattina sotto...

Rimbalzano le Borse, petrolio e gas in calo. Rallenta ma non si ferma l’aumento di benzina e dieselMilano, 10 marzo 2026 – I prezzi di petrolio e gas in calo, le borse che aprono in positivo.

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