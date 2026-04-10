In un periodo di aumenti dei prezzi di benzina, diesel e gas, sono disponibili diversi strumenti e prodotti finanziari per proteggersi dall'inflazione. Molte persone cercano soluzioni pratiche per affrontare i rincari, valutando opzioni che possano ridurre l'impatto sulle spese quotidiane. Le strategie variano e includono strumenti di investimento e coperture finanziarie che mirano a limitare gli effetti degli aumenti sui costi energetici.

Ci sono molti strumenti e prodotti finanziari da utilizzare per difendersi dal carovita e dal carobenzina. Ma bisogna utilizzarli con attenzione. Perché potrebbero nascondere delle trappole. Lo spiega il professore di matematica Beppe Scienza, ombudsman dei risparmiatori italiani, in questa intervista a Open. Per la quale ha preparato anche un quiz per i lettori sul tema. I rincari di benzina, diesel e gas, sostiene Scienza, possono essere per esempio ammortizzati attraverso i contratti futures sul petrolio: «Se ne compero e il petrolio sale, il guadagno compensa gli aumenti che mi ritrovo quando faccio benzina». Come difendersi dal carovita (e dai prezzi crescenti di benzina e diesel). 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti più discussi: Vi spiego come ci si difende dai rincari di benzina, diesel e gas; Pressing: Ranocchia: Chivu è un allenatore diverso dagli altri, vi spiego perché Video; La 'zona rossa' di Como tra risse, urla e paura: lettera aperta al sindaco. Vi spiego la quotidianità in piazza San Rocco; Leao lascia il Milan? Di Stefano: È una possibilità e probabilmente ci guadagnerebbero tutti, vi spiego perché.

Siamo ossessionati. Vi spiego come funziona. - facebook.com facebook

#Rampulla attacca #Pulisic: “È lui il problema del #Milan. Vi spiego perché…” #ACMilan #SempreMilan x.com