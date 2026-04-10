Durante una puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa ha interrotto duramente il deputato del Pd, Peppe Provenzano, che aveva commentato con ironia la presunta parzialità del conduttore. Vespa ha detto: «Non glielo consento! Stia zitto», frase che è diventata virale sui social e ha scatenato una discussione tra i membri del centrodestra e del centrosinistra. Mentre FdI ha preso le difese di Vespa, il Pd ha chiesto chiarimenti all’azienda di produzione del programma.

«Non glielo consento! Stia zitto». È virale sul web - e finisce al centro della polemica politica - l'affondo di Bruno Vespa, nello studio di Porta a Porta, contro il deputato Pd Peppe Provenzano che aveva ironizzato sulla sua presunta parzialità. «Toni inaccettabili» per i dem, che chiedono alla Rai «una netta presa di distanza», mentre Fratelli d’Italia fa quadrato attorno al conduttore, «baluardo indiscusso di pluralismo» nelle parole di Augusta Montaruli. Vespa si difende, sottolineando di aver ricevuto da Provenzano «la più grave delle offese per un giornalista». Lo scontro si è consumato durante uno scambio tra Provenzano e Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vespa sbotta in studio contro Provenzano, FdI lo difende. Il Pd: «Che dice l’azienda?». Il video è virale sul web

Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo”È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta.

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