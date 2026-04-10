Vespa e la strigliata a Provenzano altro che scuse al Pd | Ben prima che lui nascesse io… La risposta alle accuse – Il video

Bruno Vespa ha risposto alle recenti polemiche con il Partito Democratico, in seguito al confronto televisivo con un esponente del partito. Nel suo intervento, Vespa si è lasciato andare a dure affermazioni, negando di aver mai chiesto scuse al Pd e facendo riferimento a eventi che risalgono a prima della nascita dell’esponente del partito. La questione si è accesa con un video diffuso online che ha alimentato lo scontro tra le parti.

Bruno Vespa non arretra e, anzi, rilancia lo scontro con il Partito democratico dopo le polemiche seguite al “confronto” in studio con il dem Giuseppe Provenzano. Nessuna scusa, né al deputato né ai telespettatori di Rai Uno. Il conduttore di Porta a Porta rivendica con forza il proprio operato e attacca direttamente il partito. «Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto, dalle origini, della par condicio costantemente la sua forse stupida religione», dichiara Vespa, sottolineando come, nel corso della stagione, il Pd sia stato tra i partiti più presenti in trasmissione. Un elemento che, a suo dire, smentirebbe le accuse di squilibrio mosse dai democratici. 🔗 Leggi su Open.online Bruno Vespa attacca Provenzano sullo scontro Porta a Porta, "correttezza professionale da prima che nascesse"Dopo lo scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, avvenuto nella puntata del 9 aprile di Porta a Porta, il... Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD) Vespa e la strigliata a Provenzano, altro che scuse al PD: «Ben prima che lui nascesse, io…». La risposta alle accuse – Il videoIl conduttore di Porta a Porta rivendica con forza il proprio operato e attacca direttamente il Partito democratico. Lo scontro nella puntata di giovedì 9 aprile e l'intervento dei sindacati Rai L'a ... msn.com Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: Inaccettabile. Fdi difende il conduttore: Baluardo di pluralismoÈ polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta. Mentre il Pd esprime solidarietà e condanna la reazione ... ilfattoquotidiano.it