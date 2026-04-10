Durante l’assemblea dei rappresentanti della Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso, è stato annunciato il cambio alla guida dell’organizzazione. Il segretario uscente ha consegnato le responsabilità a un nuovo referente, che assumerà il ruolo di coordinamento e rappresentanza nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui progetti futuri legati alla transizione.

Cambio al vertice della Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso: in occasione dell’assemblea precongressuale andata in scena ieri mattina allo Spazio 27B il coordinatore territoriale uscente, Luigi Tripodi, non si è infatti ricandidato per motivi personali e il nuovo coordinatore indicato dall’assemblea è dunque il 44enne Angelo Bonomo. Tripodi nella sua relazione e prima di annunciare la decisione di lasciare, ha tracciato un bilancio degli ultimi anni: "Sono stato eletto coordinatore il 28 settembre 2023 e ho iniziato sin da subito a presidiare la storica sede della Uil di via Quintino Sella a Legnano, avendo ogni giorno ben in mente l’obiettivo che la confederazione mi aveva indicato: rilanciare l’azione Confederale nel Territorio Ticino Olona - ha detto Tripodi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vertice Uil, Tripodi lascia le redini a Bonomo

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