Vertice Uil Tripodi lascia le redini a Bonomo
Durante l’assemblea dei rappresentanti della Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso, è stato annunciato il cambio alla guida dell’organizzazione. Il segretario uscente ha consegnato le responsabilità a un nuovo referente, che assumerà il ruolo di coordinamento e rappresentanza nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui progetti futuri legati alla transizione.
Cambio al vertice della Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso: in occasione dell’assemblea precongressuale andata in scena ieri mattina allo Spazio 27B il coordinatore territoriale uscente, Luigi Tripodi, non si è infatti ricandidato per motivi personali e il nuovo coordinatore indicato dall’assemblea è dunque il 44enne Angelo Bonomo. Tripodi nella sua relazione e prima di annunciare la decisione di lasciare, ha tracciato un bilancio degli ultimi anni: "Sono stato eletto coordinatore il 28 settembre 2023 e ho iniziato sin da subito a presidiare la storica sede della Uil di via Quintino Sella a Legnano, avendo ogni giorno ben in mente l’obiettivo che la confederazione mi aveva indicato: rilanciare l’azione Confederale nel Territorio Ticino Olona - ha detto Tripodi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Uil Messina, Ivan Tripodi confermato segretario generaleAl termine del 19esimo congresso territoriale, la Uil Messina ha proceduto al rinnovo del gruppo dirigente che guiderà la Confederazione.
Abruzzo interno: Uil convoca vertice, ricostruzione a rischioL’Aquila rilancia le aree interne: la Uil convoca gli Stati Generali per un Abruzzo più equo L’Aquila si prepara a un inverno di riflessioni e...
Si parla di: Vertice Uil, Tripodi lascia le redini a Bonomo.
Vertice Uil, Tripodi lascia le redini a BonomoCambio al vertice della Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso: in occasione dell’assemblea precongressuale andata in scena ieri mattina allo Spazio 27B ... ilgiorno.it
UIL, Tripodi: Abbiamo rilanciato la presenza sul territorio, ora serve un progetto di lungo periodoLuigi Tripodi annuncia la fine del suo percorso sindacale dopo oltre 25 anni, definendo il 9 aprile «una giornata in parte temuta, in parte aspettata» ... legnanonews.com