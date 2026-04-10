Vertenza Gicap il Pd attacca il governo | Schiaffo per Messina

Il Partito Democratico critica la decisione del governo di non intervenire a tutela di 180 lavoratori di Messina, definendo la scelta come un ulteriore schiaffo alla città. La vertenza riguarda la società Gicap, coinvolta in una crisi che ha portato alla perdita di posti di lavoro senza che siano state adottate misure di sostegno o intervento da parte delle autorità nazionali.

“Il Governo ha deciso di lasciare 180 lavoratori messinesi senza alcuna tutela: un ulteriore schiaffo alla città di Messina. La mancata prorogadella cassa integrazione per gli ex Gicap è una scelta politica precisa: abbandonare intere famiglie alla povertà. Dopo oltre tre mesi di vertenza, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Vertenza Gicap: "Finalmente abbiamo riconquistato la nostra dignità""Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto nella nostra battaglia" e alla segretaria della Uiltucs Sabrina De Stefano "che ancora una volta ha dimostrato...

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