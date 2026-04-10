In vista della partita tra Milan e Udinese, Fabio Viviani ha commentato le prestazioni di Arthur Atta e Oumar Solet, auspicando una maggiore costanza nelle loro prestazioni. L’ex calciatore ha espresso alcune considerazioni sui due difensori, sottolineando l’importanza di una continuità di rendimento. La sfida si avvicina e le valutazioni di Viviani forniscono uno sguardo sulle aspettative per i giocatori coinvolti.

A Udine ci sono due giovani francesi che stanno attirando le attenzioni di diversi club europei. Stiamo parlando di Oumar Solet ed Arthur Atta. Il primo è un difensore centrale di 192 cm, che è finito nel mirino di Milan e Inter, che vorrebbero ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Il secondo, invece, è un trequartista in grado di garantire gamba e qualità: "Non abbiamo dubbi sui suoi margini di miglioramento", ha dichiarato Runjaic in conferenza stampa. Noi della redazione di Pianeta Milan abbiamo intervistato Fabio Viviani, per fare il punto con lui su questi due giocatori. L'attuale allenatore del Vicenza Femminile è un... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Udinese, Viviani: “Vorrei vedere maggiore continuità da parte di Solet e Atta”

Occhi in casa Udinese, il Milan pensa ad Atta per l’estateTerminata ufficialmente la sessione di calciomercato invernale, è già tempo di guardare a quello che potrà avvenire durante la prossima estate.

Calciomercato Milan, Solet osservato speciale in casa Udinese: possibile scippo all’Inter?Il Milan guarda in casa Udinese per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

JUVENTUS-UDINESE 3-1 | HIGHLIGHTS | 9ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Temi più discussi: Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Udinese in tv e in streaming; Milan-Udinese, a San Siro una sfida lunga 75 anni: i precedenti; Milan, cambio di modulo in vista della gara contro l'Udinese?; Pellegatti non ha dubbi: La partita contro l'Udinese è importante per il Milan.

Verso Milan-Udinese, i tifosi del Milan restano vicini alla squadra: ennesimo sold-out a San SiroSabato, alle ore 18:00, i rossoneri torneranno in campo dopo la sconfitta esterna per mano del Napoli di Antonio Conte per affrontare l’Udinese. Una settimana non semplice per la squadra e per ... milannews.it

Sabato l'Udinese a San Siro: numeri e statistiche verso la sfida contro il MilanDopo la sconfitta di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo sabato a San Siro alle 18.00 contro l'Udinese. Una partita che avrà molta importanza per ... milannews.it

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MP – Verso Milan-Udinese: il popolo rossonero risponde presente, attesi oltre 74mila spettatori a San Siro x.com