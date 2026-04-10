Verso la Roubaix | l' inferno della Foresta di Arenberg E le capre fondamentali

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 95 chilometri dal traguardo, la corsa si avvicina alla Foresta di Arenberg, un tratto noto come l'inferno della Roubaix. La strada si fa difficile e lunga 2300 metri, mettendo alla prova i ciclisti con ostacoli e terreni accidentati. Chi riesce a superare questa fase senza danni si avvia verso la possibilità di conquistare la vittoria. Tra i commenti, alcuni atleti sottolineano quanto sia difficile mantenere la posizione in sella in queste condizioni estreme.

E poi arrivano le capre, che vengono portate nelle ultime settimane prima della corsa per pulire dall’erba le pietre del luogo-simbolo della Parigi-Roubaix: la Foresta di Arenberg. È entrata nel percorso nel 1968, su consiglio di Jean Stablinski, campione polacco naturalizzato francese, che vinse il Mondiale a Salò nel 1962 e da queste parti aveva fatto il minatore: quando apparve la Foresta per la prima volta, Stablinski fu minacciato dagli stessi colleghi per la pericolosità del pavé. Chiusa nel 1974, Arenberg è tornata nel tracciato dieci anni dopo e da allora c’è sempre stata, a eccezione del 2005 (per le pessime condizioni del fondo). Domenica si corre la 123a edizione della Roubaix: su 258 chilometri di gara, i tratti in pavé sono 30 per una lunghezza di 54,8 km: il 21% del percorso è sulle pietre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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