Su Twitter, TennisChannel ha condiviso un breve video in cui Matteo Berrettini partecipa al format

TennisChannel ha pubblicato sui suoi canali social un breve video con Matteo Berrettini, protagonista del format "ConfessionalCart". Quando gli chiedono delle somiglianze tra tennis e sesso, l'italiano risponde così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Versi, sudore e non solo": Berrettini spiega perché il tennis assomiglia al sesso

Tennis, Matteo Berrettini: “Voglio godermi i momenti e cercare di tornare al livello che avevo”Matteo Berrettini ha deciso di cominciare la sua stagione dalla terra rossa sudamericana.

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Si parla di: Sul Monte degli Ulivi, la solitudine di Gesù nella voce di due poetesse; Berrettini sceglie il miglior tennista di sempre. E no, non c’entrano nulla Sinner e Alcaraz.

Addio sudore ascellare. Il segreto invisibile che puoi usare da mattina a seraCos’è che ci da più fastidio durante le calde giornate estive? Beh, tra le cose che possono essere messe nella top 3 degli indesiderati, il sudore ascellare è sicuramente un fastidio che non piace a ... dilei.it