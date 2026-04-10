Venezia il festival dei liutai | l’arte del suono al Gritti Palace

A Venezia si tiene il Venice International Luthiers Show 2026, un evento dedicato alla produzione e alla musica degli strumenti a corda. La manifestazione si svolge nel fine settimana tra il 11 e il 12 aprile presso il Gritti Palace, un albergo storico della città. Durante l’evento, vengono presentati strumenti realizzati da artigiani provenienti da diverse regioni. La mostra è aperta al pubblico e agli appassionati del settore.

Il prestigioso Venice International Luthiers Show 2026 apre le porte al Gritti Palace di Venezia nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile. La quinta edizione della rassegna, dedicata all’eccellenza della liuteria internazionale, riunisce maestri costruttori per esporre strumenti musicali caratterizzati da un connubio unico tra estetica e qualità sonora. L’evento è sostenuto dal Comune di Venezia attraverso il programma Le Città in Festa e riceve l’appoggio di Confartigianato Imprese Venezia. Gli appassionati potranno ammirare i lavori di una selezione di professionisti del settore, tra cui figurano Michael Spalt, Lorenzo Frignani, Nico Di Battista, Silvia Zanchi, Marco Montina, Davide Pusiol, Max Monterosso, Riccardo Guaraldi, Claudio e Claudia Pagelli, Adriano Sergio, Max Spohn e Milena Schmoller. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, il festival dei liutai: l’arte del suono al Gritti Palace "Osa sapere", tra arte, musica e turismo al via il Festival dei Tiepolo e del Settecento in EuropaUn ricco programma che coniuga ricerca, divulgazione, istruzione ed economia, nei campi dell’arte, della musica, dell’artigianato,... Festival InterSezioni, al Sangiorgi il suono world dell'Alkantara MediOrkestraConiugare l’espressione artistica con la riflessione sociale, utilizzando il linguaggio universale del jazz per creare ponti culturali e promuovere...