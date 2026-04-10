Venerdì nell’Ottava di Pasqua, che cade il 10 aprile 2026, è una giornata che segue la celebrazione della Risurrezione e viene considerata una continuazione della festa pasquale. In questa data, si tengono letture specifiche e si osservano tradizioni religiose legate alla festa. La giornata rappresenta un prolungamento della celebrazione pasquale, considerata come un’unica grande festa.

Venerdì nell’Ottava di Pasqua (10 aprile 2026) è una delle giornate che prolungano la Risurrezione del Signore come un unico grande giorno di festa. Nel rito romano queste ferie hanno carattere pienamente festivo, con il canto del Gloria e il continuo Alleluia, segni della gioia che avvolge la Chiesa nella prima settimana del Tempo di Pasqua. La liturgia odierna propone un itinerario di fede centrato sulla testimonianza apostolica e sull’incontro con il Risorto. In At 4,1-12 Pietro proclama con parresia che la salvezza è nel nome di Gesù, pietra scartata divenuta d’angolo. Il Sal 117 (118) fa risuonare: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore”, autentico ritornello della settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venerdì nell’Ottava di Pasqua (10 aprile 2026): significato, letture e tradizioni

“Letture dei Classici”, l’ottava edizione tra grandi capolavori e letture d’OrienteTra le letture proposte: Madame Bovary, Il dottor Živago, Fontamara, Vivere! e Di cosa parliamo quando parliamo d’amore Undici incontri per...

Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos impegnati nell’anticipoLa sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato...

Temi più discussi: Perché l'Ottava di Pasqua è una solennità? Il Papa risponde; Venerdì nell’Ottava di Pasqua (10 aprile 2026): significato, letture e tradizioni; II domenica di Pasqua A – 2026; Pasqua 2025: Martedì dell'Ottava di Pasqua.

Venerdì nell’Ottava di Pasqua (10 aprile 2026): significato, letture e tradizioniVenerdì nell’Ottava di Pasqua (10 aprile 2026) è una delle giornate che prolungano la Risurrezione del Signore come un unico grande giorno di festa. Nel rito romano queste ferie hanno carattere ... quotidiano.net

Ottava di Pasqua, Gioiosa Marea celebra San Nicola dal 10 al 13 aprileA Gioiosa Marea prende forma il programma delle celebrazioni dell’Ottava di Pasqua dedicate a San Nicolò di Bari, con un calendario che unisce momenti ... canalesicilia.it

GIOVEDI FRA L'OTTAVA DI PASQUA Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Dal Vangelo secondo Luca Lc 24,35-48 In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano ciò che era accaduto lungo la via - facebook.com facebook

Oggi è il Mercoledì dell’Ottava di Pasqua: “Resta con noi, perché il giorno è quasi finito” Leggi tutto qui : x.com