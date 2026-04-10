VBC Casalmaggiore | 10 anni da quel miracolo che stravolse l’Europa

Questa sera si celebra il decennale della vittoria europea della VBC Casalmaggiore, un traguardo che ha portato la squadra a diventare protagonista nel panorama continentale. La conquista, avvenuta dieci anni fa, ha segnato un momento importante per la società e per la città, che conta poco più di 15.000 abitanti. Un approfondimento televisivo ricostruirà i dettagli di quella impresa che ha cambiato la storia del club.

Il decennale della conquista europea della VBC Casalmaggiore viene celebrato questa sera con un approfondimento televisivo dedicato all’impresa che trasformò una realtà di poco più di 15mila abitanti in una potenza continentale. Il 10 aprile 2016, al PalaGeorge di Montichiari, la squadra guidata da Massimo Barbolini ottenne la CEV Champions League, sconfiggendo nel percorso finale sia la Dinamo Kazan che il VakifBank Istanbul senza cedere nemmeno un set nelle due sfide decisive. L’impatto di un trionfo senza precedenti. Quella vittoria rappresentò un evento sportivo quasi surreale per l’epoca, interrompendo un digiuno di titoli europei che durava da undici anni, risalendo ai fasti di Bergamo nel 2005. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VBC Casalmaggiore: 10 anni da quel miracolo che stravolse l’Europa Leggi anche: La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Aspettavamo quel trapianto da 2 anni. Ora attendiamo un miracolo, entro 48 ore» Lamborghini Miura, i primi sessant’anni della supercar che stravolse il mondoIl 10 marzo 1966, nei padiglioni del Salone di Ginevra, si verificò un cambiamento profondo per l'intera industria automobilistica. Temi più discussi: Vbc Pomì d'Europa, 10 anni fa... quando anche la luna si tinse di rosa; 10 anni dalla Champions della Vbc: speciale su CR1; Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d’arte italiane. 10 anni dalla Champions della Vbc: speciale su CR1È un’impresa sportiva talmente importante che, raccontata a distanza di 10 anni, sembra ancora assurda. Il 10 aprile 2016 ... cremonaoggi.it Vbc Pomì d'Europa, 10 anni fa... quando anche la luna si tinse di rosaNon sappiamo in realtà se la luna nel cielo di Montichiari si fosse davvero, anche solo per un attimo, tinta di rosa. Ebbri della partita perfetta alla quale avevamo appena assistito, non avevamo temp ... cremonaoggi.it - Dal 16 aprile 2026 riparte alla Casa di Comunità di Casalmaggiore la quarta edizione di Allena-Mente, il p - facebook.com facebook Pallavolo A2F – Casalmaggiore: ipotesi e suggestioni per la prossima stagione x.com