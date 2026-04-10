Dal 17 al 19 aprile, l’Altrove Teatro Studio di Roma ospiterà lo spettacolo teatrale “Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel”. La rappresentazione rende omaggio a Karl Valentin, figura di spicco nel teatro e nella comicità del primo Novecento. La pièce verrà messa in scena durante tre serate, offrendo al pubblico un’opportunità di rivivere atmosfere e stili di quel periodo storico.

Cosa: Lo spettacolo teatrale VARIETÀ ‘900 OVVERO TINGELTANGEL. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio (Roma), dal 17 al 19 aprile. Perché: Un’esperienza comica e surreale che fonde cabaret bavarese, tradizione milanese e varietà italiano sotto la regia di Franco Mannella. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che promette di scuotere le coscienze attraverso la lente deformante della comicità più pura. Dal 17 al 19 aprile, l’ Altrove Teatro Studio ospita VARIETÀ ‘900 OVVERO TINGELTANGEL, un’opera che si definisce provocatoriamente come “intrattenimento di infimo ordine e a basso costo”. Sotto questa etichetta... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Varietà ‘900: l’omaggio a Karl Valentin all’Altrove

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