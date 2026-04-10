Variante Pai Po Coldiretti boccia la proposta | L' agricoltura non sia vittima sacrificale

La proposta di modifica al Pai Po, il piano che riguarda l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, continua a suscitare polemiche. Coldiretti ha espresso un netto dissenso, affermando che l’agricoltura non deve essere sacrificata. La discussione sulla variante, infatti, resta aperta e al centro di un acceso confronto tra le parti interessate.

La variante al Pai Po, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, rimane terreno di scontro. Dopo aver sollevato incertezza tra i sindaci del Ravennate, non trova d'accordo Coldiretti Ravenna che boccia l'attuale proposta e ne illustra le motivazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dubbi sulla variante Pai. I progetti non si sbloccanoNon si sbloccano i permessi a costruire e le pratiche edilizie congelate dal Pai, il Piano ambientale integrato approvato dall’Autorità di bacino del...

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Progetto Variante PAI Po: estensione ai bacini del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbianco In evidenzaMartedì 30 dicembre 2025 - Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ... gazzettadellemilia.it

Sicurezza del territorio e Variante Pai Po: il Partito Democratico chiede coinvolgimento e chiarezza x.com

Variante PAI Po (Piano Assetto Idrogeologico): verso la fase di presentazione delle osservazioni. Anche il territorio di Pianoro, dalla Val di Zena al Savena, direttamente interessato. - facebook.com facebook