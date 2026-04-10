Varese il silenzio degli stadi per Matteo | sport ferma il gioco

A Varese, gli impianti sportivi sono rimasti vuoti in segno di lutto per Matteo, un giovane di 19 anni che ha perso la vita mercoledì scorso a causa di un malore improvviso. La comunità sportiva locale ha deciso di sospendere le attività in segno di rispetto, fermando ogni partita e allenamento. La decisione è stata condivisa tra le società dilettantistiche e gli organizzatori degli eventi sportivi della zona.

Il mondo dello sport dilettantistico varesino si ferma per onorare la memoria di Matteo Syku, diciannovenne scomparso mercoledì scorso a causa di un malore improvviso. Il comitato provinciale del CSI ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi della provincia durante l’intero fine settimana che va dal 10 al 12 aprile. La decisione colpisce direttamente il cuore del movimento sportivo locale, coinvolgendo ogni manifestazione ufficiale programmata nei prossimi tre giorni. Il giovane era una figura centrale all’interno dell’associazione, avendo militato per diversi anni nel C.A.G. San Massimiliano Kolbe. Il suo percorso agonistico lo aveva portato a disputare i campionati di calcio a 7, raggiungendo con costanza le fasi regionali nella categoria Allievi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, il silenzio degli stadi per Matteo: sport ferma il gioco Varese – Funicolare per il Sacro Monte ferma per un guastoUn guasto improvviso alla funicolare che collega Varese al Sacro Monte ha interrotto il servizio, costringendo turisti e residenti a ricorrere al... Leggi anche: Il tennis al Bernabeu, Biaggi-Fisichella a Napoli, i 90mila del volley: storie di stadi usati per altri sport Temi più discussi: Il silenzio degli innocenti, dal 13 al 15 aprile al cinema; A Varese il presidio per la Palestina Rompiamo il silenzio; Omaggio a Bossi, silenzio e libro; Accetta facile a Palazzo Estense: la Lega di Varese smaschera il bluff del verde urbano. Il Csi Varese ricorda Matteo Syku, un minuto di silenzio su tutti i campiLa decisione del comitato provinciale coinvolgerà tutte le gare previste tra il 10 e il 12 aprile per ricordare il giovane calciatore del San Massimiliano Kolbe scomparso a 18 anni ... varesenews.it Alberi tagliati a Varese: la Lega attacca: 1.375 in meno, Civati replica: Più piantumazioniDati e interpretazioni opposte accendono il confronto politico sul patrimonio arboreo cittadino tra abbattimenti, nuove piantumazioni e gestione del verde pubblico ... varesenews.it VARESE NON SI MUOVE Escluse le ipotesi di cessione del titolo e trasferimento rilanciate nelle scorse ore. I paletti di Scola sono chiari nel progetto presentato insieme alla RedBird di Cardinale per la NBA Europe. - facebook.com facebook #NBAEurope, #Cardinale vuole acquistare l’area Malpensa Fiere La camera di commercio di #Varese smentisce #Milan #ACMila #SempreMilan x.com