VAP-Milano scontro decisivo | la Nordmeccanica punta alla salvezza
Sabato sera alle 20:30, il palazzetto di San Nicolò ospiterà una partita importante per la lotta alla salvezza nella Serie B2 femminile. La squadra di casa e la Nordmeccanica si sfideranno in un match che può influenzare significativamente la classifica finale. L'incontro si svolgerà davanti a un pubblico che seguirà con attenzione ogni azione in campo.
Sabato sera, alle ore 20:30, il palazzetto di San Nicolò diventerà il teatro di uno scontro decisivo per la salvezza nella Serie B2 femminile. La Nordmeccanica VAP si misura con il Milano Team Volley in un incontro che potrebbe spostare gli equilibri del girone E, il contatto strettissimo tra le due formazioni. La squadra guidata da coach Fanni arriva a questa sfida trascinata dal recente successo ottenuto contro il Certosa Volley, conclusosi con un 3-1 favorevole alla Academy. Quel risultato ha permesso alle ragazze della VAP di raggiungere la diciassettesima posizione in classifica, garantendo loro un vantaggio di una sola lunghezza proprio sulla formazione milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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