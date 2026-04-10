Vannacci sul presidio per i 21 indagati | La sinistra come al solito giustifica ogni nefandezza

Sabato 11 aprile si svolgerà un presidio in piazza Garibaldi per sostenere 21 persone indagate, tra cui due assessori e due consiglieri comunali, coinvolte in una manifestazione a favore della Palestina. L'evento si è svolto dopo l'attacco alla Flotilla, conclusosi con il blocco dei binari. Durante un intervento, un portavoce ha accusato la sinistra di giustificare ogni azione considerata negativa.