Vannacci sul presidio per i 21 indagati | La sinistra come al solito giustifica ogni nefandezza
Sabato 11 aprile si svolgerà un presidio in piazza Garibaldi per sostenere 21 persone indagate, tra cui due assessori e due consiglieri comunali, coinvolte in una manifestazione a favore della Palestina. L'evento si è svolto dopo l'attacco alla Flotilla, conclusosi con il blocco dei binari. Durante un intervento, un portavoce ha accusato la sinistra di giustificare ogni azione considerata negativa.
Sabato 11 aprile si terrà un presidio in piazza Garibaldi in solidarietà ai 21 indagati, tra cui due assessori due consigliere comunali, per la manifestazione a favore della Palestina, dopo l'attacco alla Flotilla, che si è conclusa con il blocco dei binari. Il banchetto di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
«Sul referendum il solito schema: se ti esponi per la sinistra sei un testimonial, altrimenti sei un lacchè». Parla Federico “Osho” PalmaroliDa oltre dieci anni protagonista dell’attualità, del costume e della politica con le sue dissacranti vignette, una pagina da un milione e...
Dl Ucraina, Vannacci giustifica il “Sì” al voto di fiducia: ‘Non era nel merito del provvedimento’È terminato nel primo pomeriggio alla Camera il voto sul dl Ucraina per l’invio di nuove armi al Paese in guerra con la Russia, su cui il governo...
Temi più discussi: Vannacci sul presidio per i 21 indagati: La sinistra, come al solito, giustifica ogni nefandezza; La ’passeggiata’ diventa un caso. La sinistra contro i vannacciani: Ronde scortate dalla polizia; Manifestazione a Parma a favore degli indagati per la manifestazione propal, Vannacci sui social: La sinistra giustifica ogni nefandezza; Vannacci, Futuro Nazionale e le ‘ronde’ a Firenze: è polemica.
Manifestazione a Parma a favore degli indagati per la manifestazione propal, Vannacci sui social: La sinistra giustifica ogni nefandezzaL'eurodeputato lamenta anche: Per questo presidio ci hanno spostato un banchetto, chefaremo ugualmente a barriera Repubblica) ... gazzettadiparma.it
Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it
Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook
IL 9 APRILE A FIRENZE MANIFESTAZIONE ANTIFA CONTRO VANNACCI: VOCE AI FIORENTINI DI SINISTRA. x.com