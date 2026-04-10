Un ufficiale militare ha rimosso l’immagine del David dalla sua sede a Firenze dopo aver scoperto di non aver ottenuto l’autorizzazione dalla Galleria dell’Accademia, che in precedenza aveva concesso permessi simili. La decisione di rimuoverla è arrivata senza un accordo formale con l’ente responsabile, portando a una modifica temporanea dell’allestimento. La vicenda si è svolta senza coinvolgimenti giudiziari, ma ha suscitato attenzione sulla gestione delle autorizzazioni per esposizioni artistiche.

Non aveva chiesto l’autorizzazione alla Galleria dell’Accademia, che in casi simili aveva ottenuto risarcimenti cospicui Nei giorni scorsi, fuori dalla nuova sede fiorentina di Futuro Nazionale nel quartiere Rifredi, erano state posizionate due vele pubblicitarie che riproducevano la celebre scultura accanto a una citazione proprio di Vannacci: «Vera, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura, contagiosa: l’unica destra che io conosca». Ora le vele sono state rimosse, ma la Galleria dell’Accademia ha fatto sapere di essersi attivata per tutelare l’immagine del David. Il caso era stato sollevato da alcuni consiglieri del Partito Democratico, che avevano presentato un’interrogazione al ministero della Cultura per chiedere se l’utilizzo dell’immagine del David fosse stato autorizzato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Vannacci ha dovuto togliere l’immagine del David dalla sua sede di Firenze

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