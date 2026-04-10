Il senatore ha rivolto un avvertimento all'Iran, chiedendo di non ingannare gli Stati Uniti durante i negoziati in programma prima di partire per il Pakistan. La dichiarazione è stata rilasciata prima della sua partenza, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni o sulle eventuali conseguenze per le parti coinvolte.

JD Vance ha avvertito l'Iran di non "prendere in giro" gli Stati Uniti ai negoziati prima di partire per il Pakistan. "Se vogliono giocare, sappiano che noi non ci staremo", ha detto il vice presidente americano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vance avverte l'Iran, 'non prendeteci in giro' ai negoziati

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