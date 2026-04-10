Un senatore ha lanciato un avvertimento all’Iran, dicendo di non scherzare con gli Stati Uniti mentre si avvicina la partecipazione ai negoziati per risolvere il conflitto. La dichiarazione arriva in un momento di intenso interesse internazionale per le trattative volte a trovare una soluzione diplomatica. La posizione espressa si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi, che continuano a mantenere un atteggiamento di cautela.

In procinto di prendere parte ai negoziati per porre fine alla guerra, J.D. Vance ha avvertito l’ Iran di non “prendere in giro” gli Stati Uniti. Il vicepresidente statunitense, da tempo scettico sugli interventi militari stranieri e apertamente contrario all’invio di truppe in conflitti a tempo indeterminato, è partito venerdì per guidare i colloqui mediati con il regime iraniano nella capitale del Pakistan, Islamabad. Salendo a bordo dell’Air Force Two, il braccio destro di Donald Trump ha dichiarato: «Attendiamo con interesse i negoziati. Penso che saranno positivi. Vedremo, ovviamente». Ha poi citato il presidente, aggiungendo: «Se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede, noi siamo certamente disposti a tendere la mano». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vance avverte l’Iran di non “prendere in giro” gli Stati Uniti

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JD Vance Warns Iran Not To 'Play' US As He Leaves For Truce Talks

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Alloggeranno nello stesso hotel ma non si vedranno mai. Gli Stati Uniti e l'Iran domani si siederanno solo virtualmente al tavolo dei colloqui, perché le due delegazioni non entreranno in contatto, in nessun caso. L'obiettivo del vertice di Islamabad sarà quello - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | JD Vance avverte l'Iran di non "prendere in giro" gli Stati Uniti ai negoziati. "Se vogliono giocare, sappiano che noi non ci staremo" #ANSA x.com