Vallucciole l' anniversario dell' eccidio in cui furono trucidate 109 persone

Lunedì 13 aprile si terrà a Pratovecchio Stia una giornata commemorativa per l’82° anniversario dell’eccidio di Vallucciole, durante il quale furono uccise 109 persone nel 1944. Il Comune ha organizzato diverse iniziative per ricordare quei tragici eventi, coinvolgendo la comunità locale. L’appuntamento si svolge nel rispetto della memoria delle vittime e della storia di quel periodo.

In occasione dell’82° anniversario dell’Eccidio di Vallucciole, il Comune di Pratovecchio Stia organizza per lunedì 13 aprile una serie di iniziative per commemorare i tragici eventi del 1944. Il programma prevede, alle ore 15:00 presso la Chiesa Sacrario di Vallucciole, la cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: L’82° anniversario dell’eccidio di Vallucciole Guardiagrele ricorda il 1799: cerimonie per l’anniversario dell’eccidioMercoledì 25 febbraio il programma delle commemorazioni promosse dal Comune con le scuole e l’associazione “Martiri 1799” Guardiagrele si prepara a...