Vallo di Diano in vetrina a Paestum | strategia comune per turismo e commercio

Il Vallo di Diano si presenta al pubblico di Paestum con una mostra dedicata al turismo e al commercio. L’evento si svolge nel Salone delle attività all’aria aperta, all’interno del Next – Ex Tabacchificio di Paestum, a partire dal 10 di questa settimana. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e esposizioni che promuovono le attrazioni e le opportunità della zona. La partecipazione di operatori e amministratori locali mira a valorizzare le risorse del territorio.

Il Salone delle attività all’aria aperta che si tiene al Next – Ex Tabacchificio di Paestum dal 10 al 12 Aprile vedrà la presenza, con un proprio stand, della Comunità Montana Vallo di Diano che ha nella propria programmazione strategica annuale la partecipazione all’ Open Outdoor Experiences ritenuta una delle vetrine più qualificate a livello nazionale in materia di attività all’aria aperta. Il vicepresidente della Comunità montana con delega al turismo, Antonio Pagliarulo, ha promosso per l’edizione 2026 un coinvolgimento ampio che include, oltre ai Comuni, alle associazioni e agli operatori turistici, anche il Distretto territoriale diffuso del commercio Area interna Vallo di Diano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il mio viaggio nel Cilento. . L’acqua Santo Stefano nasce nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In Fusilleria troverete solo acqua del territorio, perché uno dei nostri obiettivi è raccontare la nostra terra. - facebook.com facebook