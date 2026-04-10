Vallagarina si schiera | stop al bypass per salvare l’idrogeologia

Circa 150 cittadini si sono radunati a Besenello per manifestare contro il progetto di bypass ferroviario promosso da Rete Ferroviaria Italiana. La protesta si concentra sulla preoccupazione per l’impatto sulla stabilità del territorio e sull’idrogeologia locale. La questione riguarda un intervento che, secondo gli abitanti, potrebbe causare danni ambientali e alterare il paesaggio naturale della vallata. La mobilitazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela del territorio.

Circa 150 cittadini si sono riuniti a Besenello per manifestare una ferma opposizione contro il progetto di bypass ferroviario promosso da Rete Ferroviaria Italiana. Durante l’assemblea pubblica di venerdì 10 aprile 2026, i sindaci di Calliano, Nomi, Volano e Besenello hanno espresso un rifiuto totale verso le attuali proposte progettuali, definendo la posizione della comunità dell’Alta Vallagarina come assolutamente granitica. Rischi ambientali e criticità metodologiche del progetto. Il cuore del dissenso riguarda le potenziali minacce all’equilibrio idrogeologico della zona. I residenti e gli amministratori locali temono che i lavori possano compromettere seriamente le falde acquifere dell’Acquaviva e del Vòi, sollevando interrogativi sulla stabilità del suolo in un territorio già delicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallagarina si schiera: stop al bypass per salvare l’idrogeologia Slot in Italia: stop al caos normativo per salvare le PMIIl Centro Studi Europeo Hermes richiede un intervento immediato per uniformare le norme su orari e distanze delle slot in tutta Italia,... Gifuni si schiera per il no al referendum. La decisione dell’attore che interpreta Tortora, simbolo dei sostenitori del SìLa sua ultima interpretazione è quella di Enzo Tortora, il popolare conduttore televisivo divenuto uno dei simboli della campagna elettorale per il...