Val Seriana Ludens | il gioco come strumento educativo e occasione di relazione

La Val Seriana Ludens è un'iniziativa che utilizza il gioco come strumento educativo e di relazione, puntando a coinvolgere bambini e ragazzi in attività che stimolano l'apprendimento. La biblioteca locale funge da spazio di incontro, dove il gioco diventa anche occasione per avvicinare i giovani alla lettura. Questa iniziativa si svolge in ambienti pubblici e privati della zona, con appuntamenti regolari e momenti di confronto tra i partecipanti.

Il progetto prevede per la primavera-estate 2026 un calendario articolato di laboratori ed eventi pubblici sul territorio per promuovere la lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche come spazi di incontro Il gioco come leva educativa e porta d’accesso alla lettura, la biblioteca come punto di incontro e luogo di comunità. È su questi presupposti che si costruisce ‘Val Seriana Ludens. Leggere è un gioco’, progetto promosso da Cooperativa San Martino Progetto Autonomia insieme al Sistema Bibliotecario Valle Seriana e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca. Un’iniziativa che attraversa età, contesti e bisogni diversi, mettendo al centro una convinzione semplice ma tutt’altro che scontata: giocare è un’esperienza formativa profonda, capace di attivare competenze cognitive, relazionali e culturali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Temi più discussi: Val Seriana Ludens – Leggere è un gioco; Val Seriana Ludens: il gioco come strumento educativo e occasione di relazione; Val Seriana Ludens; Val Seriana Ludens – Giochi da tavolo in biblioteca. Val Seriana Ludens: il gioco come strumento educativo e occasione di relazioneIl progetto prevede per la primavera-estate 2026 un calendario articolato di laboratori ed eventi pubblici sul territorio per promuovere la lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche come spazi d ... bergamonews.it Val Seriana LudensLa Biblioteca di Leffe ospita un nuovo appuntamento di Val Seriana Ludens, un’iniziativa pensata per avvicinare bambini e ragazzi al piacere del gioco come esperienza di scoperta, relazione e crescita ... ecodibergamo.it GIOCHI IN BIBLIOTECA 3-6 ANNI Nel pomeriggio di MARTEDÌ 31 MARZO dalle 16 alle 18 vi aspettiamo in biblioteca per l'appuntamento con "Fuori Gioco!" organizzato da Valseriana Ludens in collaborazione con Cooperativa San Martino e il Sistema bibl - facebook.com facebook