Vaga nudo e con un bastone | intervengono i carabinieri denunciato

Nella giornata del 10 aprile 2026, i carabinieri sono intervenuti a Livorno per una persona che camminava in strada senza vestiti, in condizioni di agitazione, e con un bastone di legno in mano. La persona è stata fermata e denunciata. L’intervento è avvenuto in un’area frequentata da passanti, senza che si registrassero feriti o altri danni. La persona è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Livorno, 10 aprile 2026 – Andava in giro completamente nudo, in stato di agitazione, e brandendo un bastone di legno. I carabinieri sono intervenuti, riuscendo a riportare la calma e denunciando l’uomo, un 42enne nordafricano. È successo nella zona di via Lidia Poet. Arrivata la segnalazione al 112, i militari sono intervenuti e hanno rintracciato l’uomo nell’area verde antistante la cassa di espansione del torrente Rio Maggiore. Il 42enne era completamente nudo, in evidente stato di alterazione e con un bastone di legno. Nel tentativo di fermarlo e identificarlo, l’uomo ha assunto una condotta a tratti violenta anche nei confronti dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaga nudo e con un bastone: intervengono i carabinieri, denunciato Escursioniste inseguite da un uomo nudo: intervengono i carabinieriI carabinieri di Sasso Marconi sono intervenuti sulla via degli Dei per identificare un uomo che ha molestato due escursioniste. Leggi anche: Atti osceni davanti all'asilo, intervengono i carabinieri: denunciato