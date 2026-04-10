Vacherot ha sconfitto Hurkacz e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. La partita si è conclusa con una vittoria convincente del tennista monegasco, che ha dimostrato grande solidità in campo. Questa impresa rappresenta un passo importante nella sua carriera, portandolo a un passo dalla Top 20 del ranking mondiale. La competizione si sta rivelando ricca di sorprese e intense sfide.

Il tennis monegasco vive un momento di gloria senza precedenti grazie alla prestazione straordinaria di Valentin Vacherot, che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il giovane atleta locale ha messo a segno una vittoria cruciale contro Hubert Hurkacz, un risultato che lo proietta verso una posizione d’élite nel ranking mondiale. L’impresa sportiva si è consumata su superfici che hanno messo a dura prova la tenuta dei giocatori, con un terreno lento e un tasso di umidità elevato che hanno costretto a scambi molto prolungati. In questo scenario, dove ogni punto richiede uno sforzo supplementare per essere concluso, Vacherot ha saputo mantenere un atteggiamento offensivo, specialmente durante il terzo set decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vacherot travolge Hurkacz: è storia, la Top 20 lo aspetta!

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