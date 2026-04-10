L’imprenditore legato a forze di centrosinistra ha deciso di chiudere i negozi del centro commerciale Green Pea, dopo aver già affrontato problemi con Fico e Eataly. La decisione arriva in un momento difficile per le sue attività, segnato da risultati negativi e calo di clienti. La chiusura riguarda tutte le strutture nel centro commerciale, già abbandonate in passato da altre iniziative imprenditoriali.

L’oscar dei flop non glielo toglie nessuno. Si difenderà dicendo che ha dato spazio ai figli. È la strategia Gianni Zonin, sempre dalle parti del vino siamo: dare tutto ai ragazzi prima che il clima si faccia pessimo. Eh già perché lottare contro il riscaldamento globale comporta dei sacrifici. Lo sa bene Natale Farinetti in arte Oscar che vede naufragare anche la sua ultima meravigliosa idea: il pisello verde detto anche Green Pea che chiude dopo neppure sei anni. È diventata una costante per Farinetti: dopo aver dovuto cedere per eccesso di debiti la maggioranza di Eataly a Investindustrial di Andrea Bonomi ora contempla le macerie di quello che doveva essere il più Fico di tutti: 25 milioni di debiti accumulati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Va male pure il verde. L’Oscar dei flop lo vince Farinetti

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