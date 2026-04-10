Use superata di misura Il finale premia la Virtus

In una sfida combattuta fino all'ultimo secondo, la Virtus Siena ha vinto di misura contro Empoli con il punteggio di 71-69. La partita è stata decisa da un finale in cui la squadra ospite ha trovato il canestro decisivo, mentre i padroni di casa hanno tentato di recuperare senza successo. Tra i giocatori più prolifici, Tosti e Sakellariou hanno contribuito con 14 e 13 punti rispettivamente.

use empoli 69 virtus siena 71 USE COMPUTER GROSS: Ciano 5, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 7, Cipriani 12, Sakellariou 13, De Leone 6, Marini, Soviero 12, Tosti 14, Paluzzi, Regini n.e. All.: Valentino. STOSA VIRTUS SIENA: Ense n.e., Braccagni 2, Redaelli, Costantini, Calvellini 13, Morciano 12, Gianoli 14, Cartelloni n.e., Guerra 2, Cini n.e., Castellino 19. All.: Evangelisti. Arbitri: Cirinei di Pisa e Pompei di Cannara. Parziali: 15-20; 34-34; 52-49. EMPOLI – Non riesce per un soffio il colpaccio all’Use Computer Gross, sconfitta di misura dalla Virtus Siena dopo un testa a testa dal finale incerto fino alla sirena. Risultato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Use superata di misura. Il finale premia la Virtus Athletic Club Palermo, il cuore non basta: sconfitta di misura in trasferta con la Nuova Igea VirtusDopo quattro vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo rallenta la propria corsa. Ndour-show, Brescia batte Napoli e aggancia la Virtus. Trieste di misura a Varese, cade Sassari con CantùNella 25esima giornata della Serie A di basket Brescia schiaccia Napoli 100-85 e aggancia per una sera la Virtus in cima alla classifica, grazie ai...