USA | il Tesoro lancia il piano per blindare le crypto-attività

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì un nuovo piano per rafforzare la sicurezza informatica delle aziende che operano nel settore delle criptovalute e dei beni digitali. La misura mira a migliorare la protezione delle attività digitali contro possibili minacce informatiche. La decisione coinvolge diverse iniziative e strategie volte a garantire un ambiente più sicuro per le imprese del settore.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha varato giovedì un nuovo piano operativo volto a blindare la sicurezza informatica delle società che operano nel settore dei beni digitali. L’iniziativa, coordinata tramite l’ufficio dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e della cybersecurity (OCCIP), mira a fornire alle imprese idonee strumenti pratici per individuare le minacce, potenziare le difese preventive e gestire con efficacia i momenti di crisi in caso di attacchi. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a integrare la protezione tecnologica come pilastro fondamentale della finanza digitale, evitando che venga considerata un elemento secondario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: il Tesoro lancia il piano per blindare le crypto-attività Leggi anche: Illegittimi i dazi di Trump: cosa succede ora? Il rischio di rimborsi miliardari e il piano B del Tesoro Usa Nuovo Btp 15 anni, il Tesoro lancia il titolo con scadenza 1° ottobre 2041Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'immissione di un nuovo Btp a 15 anni.