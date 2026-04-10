Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano Bellezza decoro e armonia | a Bagheria la presentazione del libro

Domenica 12 aprile 2026, alle 18, si terrà a Bagheria la presentazione di un nuovo libro dedicato all’urbanistica e all’architettura. L’evento si svolge nella sede di BCsicilia presso la Dimora Storica Cirrincione – Mineo, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”. Il volume, pubblicato dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, è curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, domenica 12 aprile 2026 alle ore 18 nella sede di BCsicilia, Dimora Storica Cirrincione – Mineo, a Bagheria, si presenta il volume edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio “Urbanistica e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano PerriconeStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio...

Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"Un successo inaspettato di pubblico, ha reso Frosinone la città della felicità per un giorno grazie all'intervento del filosofo Filippo Cannizzo di...

Temi più discussi: Tornano anche in Puglia e Basilicata i Premi IN/ARCHITETTURA 2026: le candidature fino al 3 giugno; Torino, un Piano di regole, ma soprattutto di governo; Spazi a Colori: al via il programma di urbanistica tattica promosso da Roma Capitale; Le Havre, la Manhattan sulla costa della Normandia: arte, architettura e il centenario di Monet.

Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano, a Bagheria la presentazione del libro di Capitti e Lo CascioNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni, si presenta domenica 12 aprile 2026 alle ore 18,00 presso la sede di BCsicilia, Dimora Storica Cirrincione – Mineo in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, ... strettoweb.com

Urbanistica e architettura: la città studia e si interrogaOggi alle ore 17 nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello si terrà il quarto incontro del ciclo Urbino: Urbanistica e Architettura, promosso dai gruppi politici Urbino Rinasce, Movimento 5 ... ilrestodelcarlino.it

Attuale assessore comunale con deleghe strategiche, Lavori pubblici, urbanistica, bilancio e personale, è figura centrale dell'azione amministrativa degli ultimi anni - facebook.com facebook

Paolo Angioi nuovo assessore all’Urbanistica. Il Sindaco Sanna ha completato l’esecutivo affidandogli le deleghe di #urbanistica, tutela del territorio, #edilizia residenziale, usi civici, #energia, #viabilità, #trasporti e #parcheggi, patrimonio x.com