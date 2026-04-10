Upas spoiler dal 13 al 17 aprile | Stefano porta il caos

Nelle puntate di Un Posto al Sole in programmazione dal 13 al 17 aprile, si assisterà a una serie di eventi che cambieranno le relazioni tra i personaggi principali. Stefano sarà al centro delle vicende, creando tensioni e scompiglio tra gli altri protagonisti. Le trame si svilupperanno su vari fronti, portando nuovi risvolti alle storie già note e influenzando le future decisioni dei personaggi.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 aprile, porteranno in primo piano una serie di sviluppi destinati a incidere profondamente sulle dinamiche tra i protagonisti. Stefano uscirà definitivamente allo scoperto, provocando tensioni dirette con Roberto Ferri e complicando ulteriormente il suo rapporto con Greta, già messa alla prova dal difficile legame con la figlia Cristina. Parallelamente, anche le altre vicende si fanno più complesse: Nunzio e Rossella affrontano una crisi dopo aver perso la loro casa, mentre Serena si troverà a fare i conti con una verità inattesa. Una settimana, dunque, segnata da scontri, scelte difficili e nuovi equilibri tutti da costruire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Upas, spoiler dal 13 al 17 aprile: Stefano porta il caos Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile 2026Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Be My Sunshine, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: nuovi ostacoli per Haziran e PoyrazLa settimana dal 13 al 17 aprile si preannuncia intensa per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano con un... Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Ornella si avvicina a un altro uomo; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Serena scopre la verità e una coppia rischia di separarsi; Anticipazioni Un Posto al Sole aprile 2026; Upas, spoiler dal 13 al 17/4: il padre delle gemelle nasconde un tragico segreto. Upas, spoiler dal 13 al 17/4: il padre delle gemelle nasconde un tragico segretoLe anticipazioni di Un posto al sole non spiegano cosa nasconde Maurizio, ma l'uomo avrà un confronto con Serena ... it.blastingnews.com Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella ai ferri corti!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it