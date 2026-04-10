Salvatore Di Carlo, noto ex protagonista di Uomini e Donne, è diventato padre. La nascita del suo bambino è stata annunciata recentemente, senza dettagli sulla madre del neonato. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, che hanno appreso della nuova fase della vita dell’ex volto del programma. Finora, non sono stati forniti ulteriori elementi riguardo alla donna che ha dato alla luce il bambino.

Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne, è diventato papà. La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato, sorprendendo fan e curiosi. Questo stupore nasce dal fatto che negli ultimi tempi l’ex protagonista del dating show aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. A catturare l’attenzione, oltre alla nascita del piccolo Paolo, è stata proprio l’assenza di dettagli sulla madre del bambino. Claudia Dionigi tradita da Lorenzo Riccardi? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice Uomini e Donne news: l’annuncio della nascita di Paolo. La notizia della paternità di Salvatore Di Carlo è emersa attraverso i social, dove l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso alcune immagini insieme al neonato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo papà: chi è la mamma di suo figlio

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Ecco chi sarebbe la nuova compagna di #SalvatoreDiCarlo. Nelle scorse ore l’ex protagonista di #UominieDonne Salvatore di Carlo ha annunciato di essere diventato papà del piccolo Paolo (trovate il post in pagina). Successivamente sembrerebbe essere s - facebook.com facebook