Oggi, 10 aprile 2026, viene trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La diretta include le registrazioni del Trono Over e del Trono Classico, disponibili anche in streaming tramite Witty TV. Le anticipazioni indicano che i protagonisti si incontreranno davanti alle telecamere, con scene che coinvolgono i partecipanti delle due sezioni del programma. La puntata si concentra sulle interazioni tra i corteggiatori e i tronisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 10 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma è uscita in esterna con Antonio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over con il ballo di Paolo e Paola, una nuova coppia pronta ad uscire dal programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 9 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni: Stai zitta! e scoppia la lite, puntata infuocata; Uomini e donne, nuovi ritorni nel parterre Over: Ciro annulla l'esterna con Elisa per Martina; Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ciro perde corteggiatrici e torna Cristina; Uomini e Donne, anticipazioni 9 aprile: scontro tra Ciro, Elisa e Martina. Paola esce con Paolo.

Uomini e Donne, anticipazioni 10 aprile 2026: Martina lascia lo studio e Ciro la rincorreUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Ciro alle prese con la fuga delle corteggiatrici, ospiti Guido e Federica. mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 aprile 2025| Trono Over caos: Elisa si scaglia contro CiroAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 aprile 2025: Trono Over nel caos: Elisa si scaglia contro Ciro Solimeno ... ilsussidiario.net

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità https://fanpa.ge/jTh6M - facebook.com facebook