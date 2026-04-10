Un’unica denominazione tanti autoctoni

La Valle d’Aosta, con una superficie di circa 3000 chilometri quadrati, è una regione di dimensioni contenute. Nonostante le sue dimensioni limitate, presenta una varietà di autoctoni tra le uve coltivate. La produzione vinicola locale si concentra su diverse tipologie di vitigni tradizionali, riconoscibili per la loro specificità e radicamento nel territorio. La zona si distingue per la presenza di varietà uniche che caratterizzano il panorama enologico regionale.

La Valle d’Aosta, con i suoi circa 3000 chilometri quadrati, è una piccola regione, anche dal punto di vista del vino. La Valle, formata dalla Dora Baltea, si snoda da ovest verso est ed è circondata dalle più alte montagne d’Europa, sulle quali svetta il Monte Bianco (4950 m). La diversificazione tra le varie zone viticole della Valle Centrale è notevole, e sono in genere i più adatti alla coltivazione di vitigni a bacca bianca. I vitigni coltivati in Valle d’Aosta sono quasi tutti autoctoni: tra quelli a bacca nera ci sono il Petit Rouge, il Prëmetta e il Fumin, mentre tra quelli a bacca bianca il Prié Blanc. Si aggiungono il Mayolet, il Roussin, il Vuillermin, il Neyret, ma se ne contano almeno altrettanti, con una varietà incredibile per i soli 400 ettari vitati della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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