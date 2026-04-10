Unsane nobilita la vendita a peso partendo da Milano e Roma

Secondo un'analisi di aprile di Bloomberg, il primo trimestre del 2026 ha rappresentato il periodo più difficile per LVMH, con una perdita del 28% del valore delle azioni. La società ha registrato un calo più marcato rispetto a quello avvenuto durante la pandemia del 2020, alla crisi finanziaria del 2008 e alla bolla delle Dot-Com del 2001. Nel frattempo, in Italia, alcune aziende si sono fatte notare per aver iniziato a vendere a peso, partendo da Milano e Roma.

Secondo l’analisi di aprile di Bloomberg, il primo trimestre 2026 di LVMH è stato il peggior di sempre, con le azioni in ribasso del 28%: un risultato inferiore persino allo stesso periodo con il COVID-19 del 2020, alla crisi finanziaria del 2008 e alla bolla Dot-Com del 2001. E la fiducia dei consumatori non sembra godere di migliore salute. Secondo dentsu EMEA Consumer Navigator – Mindset Report le categorie che registrano il divario più significativo tra diminuzione della spesa e aumento della spesa, sono soprattutto modalusso e carburanteveicoli. Se le boutique piangono, sorride il mercato dei beni di lusso di seconda mano che, stando a Business Research Insight, nel 2026 supererà i 32,5 miliardi di dollari per raggiungere quota 77,58 miliardi di dollari entro il 2035, con una crescita CAGR dell’11,48%. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Unsane nobilita la vendita a peso partendo da Milano e Roma Leggi anche: “Il vintage? È diventato tutto marketing, esattamente come la sostenibilità”: la vera storia di un capo usato e la rivoluzione di Unsane con lo shopping second-hand “al peso” Shopping a sorpresa: torna a Marghera la vendita a peso di pacchi smarritiKing Colis torna alla Nave de Vero di Marghera con il suo format di shopping fuori dagli schemi.