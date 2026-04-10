Uno ogni mille abitanti molti in disuso e poco green | come stanno gli impianti sportivi ad Agrigento

A Agrigento, ci sono circa 427 impianti sportivi e 630 spazi dedicati alle attività sportive, con una media di circa uno ogni mille abitanti. Molti di questi impianti risultano essere in disuso o poco sostenibili dal punto di vista ambientale. La distribuzione sul territorio comprende strutture di diverse dimensioni e condizioni, alcune delle quali mostrano segnali di deterioramento o di abbandono.

La provincia di Agrigento conta 427 impianti sportivi e 630 spazi di attività, pari a circa 1,03 impianti ogni 1.000 abitanti, un valore leggermente inferiore alla media regionale (1,27) e nazionale. La distribuzione e lo stato di conservazione delle strutture evidenziano tuttavia alcune. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: A Milano si stanno riqualificando trenta impianti sportivi Frosinone capitale italiana delle auto con 856 vetture ogni mille abitantiI dati dell'ultimo report Istat certificano il primato assoluto del capoluogo ciociaro per tasso di motorizzazione in Italia. Si parla di: Uno ogni mille abitanti, molti in disuso e poco green: come stanno gli impianti sportivi ad Agrigento; Che estate sarà negli stabilimenti balneari catanesi? La ripartenza difficile dopo il ciclone Harry.