Nella giornata di ieri a Catania si è svolto un incontro presso l’Università degli Studi per discutere l’adozione di nuove norme a tutela contro le molestie. La riunione ha coinvolto rappresentanti dell’ateneo e si è concentrata sulla definizione di misure volte a garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La discussione ha portato alla stesura di un nuovo quadro regolamentare in materia.

Ieri, nella città di Catania, si è tenuto un importante incontro volto a definire nuove regole per la tutela contro le molestie all’interno dell’Università degli Studi. La presentazione del codice specifico, avanzata dal Senatore Accademico Greco insieme all’Associazione Koinè, ha la partecipazione attiva di numerosi studenti provenienti da tutti i dipartimenti dell’ateneo, segnando un momento di confronto diretto sulla sicurezza e l’inclusione nel mondo accademico. Le voci che hanno guidato il dibattito istituzionale e sociale. Il percorso verso una normativa dedicata è iniziato con l’intervento del Senatore Accademico Greco, il quale ha illustrato i contenuti del testo proposto e ha spiegato le ragioni profonde che hanno spinto l’Associazione Koinè a impegnarsi per anni nell’ottenimento di un regolamento d’Ateneo così specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università di Catania: nasce il nuovo scudo contro le molestie

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