Università Cattolica il rettore Elena Beccalli ricevuta da Papa Leone XIV

Questa mattina, il Papa ha incontrato in udienza il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’incontro si è svolto in Vaticano e ha coinvolto un rappresentante dell’ateneo cattolico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sull’argomento della visita o sui temi trattati durante l’incontro. La visita ufficiale si inserisce nel calendario di incontri del Papa con rappresentanti accademici.

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli. La professoressa Beccalli ha espresso la gratitudine personale e dell’intera famiglia universitaria, sottolineando l’impegno dell’Università Cattolica al servizio della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana.

Leone XIV e Trump, lo scontro che spacca l’America cattolicaGli attriti crescenti tra Vaticano e Stati Uniti preoccupano i repubblicani in vista delle elezioni di midterm.

Temi più discussi: Cattolica, il Rettore Beccalli in udienza da Leone XIV: consegnato il Piano Strategico; UniBs e Cattolica aderiscono all'iniziativa Le università per Giulio Regeni; Banche di comunità, sostenibilità e digitale: a Catania il confronto tra Baps, Arca Fondi ed Elena Beccalli; Comprehensive Cancer Center, i numeri da record del Gemelli.

Il Rettore della Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli: Le università siano istituzioni di dialogo e pace, anche per Gaza«Per fare la pace occorrono istituzioni di pace. E le università italiane, oggi più che mai, sono chiamate a essere istituzioni di pace». È l’appello forte e chiaro che Elena Beccalli, Rettore ... huffingtonpost.it

Lutto all’Università Cattolica, è morto il Rettore Franco AnelliIl Rettore è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento nella sua abitazione milanese. A darne notizia con profonda costernazione è la Comunità dell’Università Cattolica e ... quotidianosanita.it

10/4/26.Università Cattolica. Il Rettore Elena Beccalli ricevuta oggi dal papa Leone XIV,a cui ha donato la 1ªcopia del Piano Strategico 2026-28;al centro dell’incontro anche l’impegno in Africa e la FUCE(Federazione Europea Università Cattoliche)di cui Becc x.com

La terza edizione del «Gianni Clerici Day» si svolgerà dal 15 al 17 aprile organizzata dall’Università Cattolica di Brescia - facebook.com facebook