Università Cattolica Il gioco del tennis nella letteratura

Tre giorni dedicati alla cultura e allo sport si svolgono a Brescia in memoria di Gianni Clerici, con un focus particolare sul tennis nella letteratura. L’evento prevede incontri, mostre e discussioni che approfondiscono il ruolo di questa disciplina nel mondo delle parole e della narrativa. La manifestazione coinvolge studiosi, appassionati e rappresentanti di diverse istituzioni, offrendo un’occasione per riflettere su come il tennis sia stato rappresentato e raccontato negli anni.

Tre giorni all’insegna della cultura e dello sport nel ricordo di Gianni Clerici. Brescia si prepara ad accogliere la terza edizione del Gianni Clerici Day, in programma dal 15 al 17 aprile, che quest’anno racconterà il legame e l’influenza del tennis all’interno della letteratura e nell’industria cinematografica. Grazie a un convegno internazionale promosso dal Centro di ricerca raccolte storiche della sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno indagate le forme e le modalità di descrizione di uno sport che è stato “motore“ narrativo per i più svariati prodotti letterari e cinematografici, sia nelle versioni moderne che nelle declinazioni storiche, all’interno delle letterature europee ed extraeuropee, del cinema e di serie TV. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università Cattolica. Il gioco del tennis nella letteratura milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica.Il "fine vita" si riferisce all'ultima fase della vita di una persona affetta da una malattia irreversibile e inguaribile: come gestire i trattamenti... L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondoL’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”;... Argomenti più discussi: Università Cattolica. Il gioco del tennis nella letteratura; Appuntamento a teatro – Aprile 2026 – Teatro Gioco Vita; Diabete, da Roche un sistema di monitoraggio del glucosio basato sull’IA. Università Cattolica. Il gioco del tennis nella letteraturaTre giorni all’insegna della cultura e dello sport nel ricordo di Gianni Clerici. Brescia si prepara ad accogliere ... ilgiorno.it Il 19 aprile all’Università Cattolica di Milano diciotto studenti tra i 21 e i 30 anni, iscritti al master Ipm - Ideazione e produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali, proveranno a restare disconnessi per un’intera domenica. La sfida non riguarda - facebook.com facebook ... Vittorio Emanuele Parsi, Professore Ordinario di Relazione Internazionali all’Università Cattolica, e Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anima. La discussione sarà moderata da Elisa Piazza di Class CNBC x.com