L’Unipol Fortitudo ha vinto l’ultimo titolo nel 2023, ma da allora ha raggiunto solo le semifinali, mantenendosi lontana dai trionfi di Parma e San Marino, che si sono alternati negli ultimi campionati. La squadra si prepara a una nuova stagione con l’obiettivo di rilanciarsi, come ha affermato il dirigente Betto, che ha sottolineato l’avvio positivo con la vittoria contro il Crocetta.

Ultimo titolo conquistato? Nel 2023. Da quel momento, solo semifinali per l’ Unipol Fortitudo che ha guardato da lontano Parma e San Marino, che si sono spartite gli ultimi titoli. Parma con tre ex Fortitudo (Astorri, Bocchi e Scotti), San Marino uguale (Helder, Civit e Palumbo). "Vorremmo riprovare il brivido dei festeggiamenti", ha detto Fabio Betto senza scendere troppo scaramanticamente nei dettagli. Una certezza, però, ce l’ha. "Vogliamo partire bene e con il Crocetta, all’esordio, l’obiettivo può essere solo il successo". Idee precise: si comincia questa sera al Gianni Falchi, bis domani, sempre alle 20, a campi invertiti. E’ una squadra ancora in costruzione che guarda lontano e che punta su alcuni elementi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Unipol, una stagione per rilanciarsi. Betto: "Partiamo bene col Crocetta"

Leggi anche: Conte: "Stagione assurda, bravi ma col Genoa abbiamo fatto tutto noi. McTominay? Speriamo bene..."

Leggi anche: Napoli, Conte dopo la vittoria col Genoa: «È una stagione assurda, ogni domenica c’è una difficoltà in più! Ecco come sta McTominay»

Temi più discussi: Guida A Gold Baseball 2026: l'Unipol Bologna vuole tornare in Finale Scudetto - Federazione Italiana Baseball Softball; FantaLBA Presented by Doctor Glass: i consigli per la 25ª giornata della Serie A Unipol 2025/26; Cremonese, il Cagliari non vince da otto giornate e sta preparando la partita in ritiro; Elvana Gjata in concerto a Milano: 'Abbiamo scordato di innamorarci'.

Cagliari, la squadra rossoblù ha evidenziato grosse lacune in particolare lontano dall’Unipol Domus: tifoseria decisiva per i sardiCagliari, la squadra rossoblù ha evidenziato grosse lacune in particolare lontano dall'Unipol Domus: tifoseria decisiva per i sardi ... cagliarinews24.com

Unipol Bologna: riecco il 24, da Liverziani a CelliLo storico numero non era stato mai più utilizzato e orna in campo dopo essere stato riassegnato per la stagione in corso da Claudio Liverziani, che ha vestito la casacca Fortitudo dal 2002 al 2016, a ... baseball.it

All'Unipol Forum di Assago arriva in concerto Louis Tomlinson - facebook.com facebook