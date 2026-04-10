Unieuro l' appello del presidente Nicosanti | Abbiamo tre partite fondamentali e ci servirà l' aiuto dei tifosi

Il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 ha fatto appello ai tifosi in vista di tre incontri chiave contro Livorno, Fortitudo e Pesaro. Questi match sono decisivi per mantenere la categoria in Serie A2, con la squadra che attualmente ha un vantaggio di quattro punti su Cento. La squadra si prepara a affrontare questa fase cruciale della stagione, contando anche sul sostegno del pubblico.