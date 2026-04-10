Unieuro l' appello del presidente Nicosanti | Abbiamo tre partite fondamentali e ci servirà l' aiuto dei tifosi
Il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 ha fatto appello ai tifosi in vista di tre incontri chiave contro Livorno, Fortitudo e Pesaro. Questi match sono decisivi per mantenere la categoria in Serie A2, con la squadra che attualmente ha un vantaggio di quattro punti su Cento. La squadra si prepara a affrontare questa fase cruciale della stagione, contando anche sul sostegno del pubblico.
Livorno, Fortitudo e Pesaro. Sarà il trittico che dovrà affrontare la Pallacanestro Forlì 2.015 che vale la permanenza diretta in A2, con i biancorossi che possono contare su quattro punti di vantaggio su Cento. In questo contesto, il presidente Giancarlo Nicosanti ha voluto chiamare a raccolta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Unieuro, dal presidente Nicosanti un appello alla città nel momento decisivo: "Siamo arbitri del nostro destino"Tre partite alla fine della stagione regolare, tre snodi decisivi per il futuro della Pallacanestro Forlì.
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Il match di ieri sera alla Unieuro Arena in scatti. . . @pallforli #ForzaRoseto - facebook.com facebook