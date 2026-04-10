Unieuro dal presidente Nicosanti un appello alla città nel momento decisivo | Siamo arbitri del nostro destino

Il presidente di Unieuro ha rivolto un appello alla città in vista delle ultime tre partite della stagione regolare della Pallacanestro Forlì, considerate momenti chiave per il proseguimento del campionato. La squadra si trova a un passo dalla fase finale e ogni incontro potrebbe determinare il suo destino. La situazione si presenta come un’occasione importante per il club e i tifosi, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase cruciale.

Tre partite alla fine della stagione regolare, tre snodi decisivi per il futuro della Pallacanestro Forlì. Livorno, Fortitudo e Pesaro: un trittico che vale la permanenza diretta in categoria, con i biancorossi che possono contare su quattro punti di vantaggio su Cento. In questo contesto, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli» L’Unieuro supera Roseto: Pepe decisivo nel finaleForlì, 4 aprile 2026 – Forlì supera il fanalino di coda Roseto per 89-81 e conquista una vittoria preziosissima che le consente di salire a +4 su... Unieuro, dal presidente Nicosanti un appello ai tifosi e alla città: Stringiamoci attorno alla squadraIl presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti lancia la volata verso la salvezza: Mancano 3 giornate alla fine del campionato e ... corriereromagna.it Unieuro, dal presidente Nicosanti un appello alla città nel momento decisivo: Siamo arbitri del nostro destinoLivorno, Fortitudo e Pesaro: un trittico che vale la permanenza diretta in categoria, con i biancorossi che possono contare su quattro punti di vantaggio su Cento ... forlitoday.it