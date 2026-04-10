Il parlamentare varesino si trova a Budapest per partecipare a una missione organizzata dall’OSCE, incaricata di osservare le prossime elezioni ungheresi. La missione mira a monitorare lo svolgimento del voto, che viene visto come un momento chiave per il futuro politico del paese e il suo ruolo in Europa. La presenza di rappresentanti internazionali si inserisce in un quadro di attenzione globale verso le consultazioni elettorali in Ungheria.

Il parlamentare varesino Alessandro Alfieri si trova a Budapest per partecipare alla missione dell'OSCE volta a monitorare le prossime consultazioni elettorali ungheresi, considerate cruciali per l'assetto del continente. La missione, che si estenderà da oggi fino a lunedì, vedrà l'impegno degli osservatori nel verificare la regolarità delle votazioni e il rispetto delle norme democratiche durante lo scontro tra il primo ministro Viktor Orbán e l'oppositore Péter Magyar. L'attività di controllo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, missione OSCE: l’occhio di Alfieri sul voto tra Orbán e Magyar

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