In Ungheria, un movimento guidato da Péter Magyar si sta formando con l’obiettivo di mettere in discussione il governo attuale. Il suo sforzo mira a creare una nuova dinamica politica, minando l’egemonia di lungo corso del premier in carica. La crescita di questa iniziativa rappresenta un cambiamento significativo nel panorama politico del paese, con possibili ripercussioni sulle future scelte istituzionali.

L’Ungheria si prepara a una svolta politica senza precedenti mentre Péter Magyar, l’uomo che sta scuotendo le fondamenta del potere costituito, guida un movimento capace di sfidare la lunga egemonia di Viktor Orbán. Con il suo partito Tisza, Magyar sta mobilitando masse di elettori in un Paese dove la politica è stata per anni caratterizzata da un profondo senso di apatia. Le strade delle città e dei villaggi ungheresi vibrano di un’energia nuova, alimentata da un leader che non è un volto estraneo alle élite di Budapest, ma che ha scelto di romperne i legami. La velocità con cui questo movimento si è consolidato è tale da lasciare stupiti gli analisti di Policy Solutions, i quali osservano come non si sia mai una crescita così rapida di una forza politica nella storia dell’Ungheria post-comunista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, il terremoto Magyar: il movimento che sfida Orbán

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