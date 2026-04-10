A pochi giorni dalle elezioni nazionali, si scopre che un partito politico utilizza un metodo di comunicazione che aggira le restrizioni imposte dai principali social network. Questo piano, definito segreto, viene portato alla luce in un momento di grande attenzione mediatica sulla strategia comunicativa dei candidati e delle forze politiche in vista del voto. La notizia riguarda un meccanismo di diffusione dei messaggi che non rispetta le regole stabilite dalle piattaforme online.

A Budapest, a pochi giorni dalle elezioni nazionali fissate per il 12 aprile, emerge un meccanismo di comunicazione politica che elude i blocchi imposti dai colossi del web. Mentre Meta ha sospeso la pubblicità elettorale nell’Unione Europea lo scorso ottobre, organizzazioni vicine al partito Fidesz sembrano aver trovato una via laterale per mantenere alta la pressione mediatica attraverso canali non etichettati come politici. L’illusione della trasparenza: quando i filtri digitali falliscono. Il regolamento dell’Unione Europea sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica (Ttpa) nasce con l’obiettivo di rendere chiaro chi finanzia i messaggi che influenzano l’opinione pubblica, imponendo etichette specifiche su costi e destinatari dei contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, il piano segreto di Fidesz per aggirare i blocchi di Meta

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